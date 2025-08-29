Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | Capítulo 19

David escucha a Octavio y a Mónica confesando el asesinato de Roberto Hurtado y sufre un ataque de pánico

Mientras la nueva pareja disfrutaba de un placentero baño en la piscina, el primogénito ha escuchado toda la conversación donde ambos confesaban lo que sucedió realmente con el padre de César.

Aunque parecía que César ya tenía las respuestas que quería tras analizar los documentos oficiales de la policía, el hombre sigue sin creerse lo que dicen los textos y va a seguir investigando, lo que no le hace ninguna gracia a Mónica.

César descubre la carta de suicidio de su padre… ¿será auténtica?

“Tú y yo sabemos que no fue un suicidio”: le ha reprochado la mujer al ver lo que ha hecho su futuro marido con lo que realmente sucedió aquel día. Octavio le ha pedido que se calme, pero no hay nada que permita estar en paz a la mujer.

Lo que no ninguno sabía es que no se encontraban solos: David había estado escuchando todas las confesiones.

Los recuerdos del pasado, sumados a la posibilidad de que fuese su padre el responsable de la muerte de Roberto Hurtado, le han provocado un enorme ataque de pánico, y ha entrado rápidamente a la casa hiperventilando.

Julia enseguida le ha atendido y gracias a ella ha podido tranquilizarse un poco, pero no se le olvida lo que ha escuchado. ¿Se lo contará a César?

