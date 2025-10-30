Antena 3 LogoAntena3
Julia descubre que Patricia está embarazada de verdad y su plan se derrumba, ¿cómo criará a su bebé sin dinero?

Al doctor Garay se le escapa la razón por la que Patricia ya no quiere el bebé de Julia, y todo lo que le prometió se vino abajo.

El embarazo de Patricia ha precipitado las cosas, y la mujer de David no consentirá que la mexicana tire por la borda aquello que tanto le costó conseguir. Patricia y el doctor Garay convencen a Julia de que abandone España para dar a luz en Londres, pero un imprevisto hace el parto de la mexicana se adelante, y su bebé nace antes de tiempo.

El parto de Julia se adelanta y se queda sola con su bebé, ¿qué hará ahora?

Las cosas se han complicado para Julia: Patricia ya no quiere contar con ella, y por ello, no cumplirá con el pacto que hicieron y no le dará papeles ni dinero a la joven. La mexicana no sabe qué hacer y, como Patricia no atiende sus llamadas, decide enfrentarse al doctor Garay para hacerle entrar en razón.

Pero su conversación termina de derrumbar todos los ánimos de Julia cuando al doctor se le escapa un detalle que la mexicana desconocía: ¡Patricia está embarazada de verdad! Julia pensaba que la mujer de David iba a conseguirse a otra mujer que diera a luz a su bebé, pero un hijo propio lo cambia absolutamente todo.

Julia ve cómo sus sueños, su vida y su futuro se van por los suelos. “¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a criar a un bebé?”, se pregunta la joven. Sin casa, sin dinero... todo se pone cuesta arriba para Julia, y el doctor Garay le sugiere la alternativa de darlo en adopción. ¿Será capaz Julia de hacer algo así?

Julia descubre que Patricia está embarazada de verdad y su plan se derrumba, ¿cómo criará a su bebé sin dinero?

