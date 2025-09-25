Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | Capítulo 27

“No soy la única que no puede aceptar la verdad sobre su familia”: Amanda y César estallan el uno contra el otro tras la visita de Octavio

El empresario se ha presentado en casa de su hija y su marido intentando solucionar los roces entre ellos, pero todo ha acabado peor de lo que imaginaban.

Amanda y César estallan el uno contra el otro tras la visita de Octavio

Julián López
Publicado:

Octavio Oramas quiere recuperar la relación con su hija, y, tras retirar la denuncia y devolverle a César el cuadro que robó a su familia, ha decidido tomar la iniciativa y dar un paso más.

El empresario se ha presentado en la casa de ambos, y, junto a Estrella, han tomado un café juntos, creando una imagen familiar que Amanda pensaba que nunca pudiese suceder. Sin embargo, ha sido cuestión de tiempo que saliese el nombre de Roberto Hurtado para que la madre del mexicano perdiese el control sobre sí misma y tuviese que retirarse a su habitación.

César, al instante, ha echado furioso al empresario, y Amanda ha estallado contra él: “¡Él solo pretendía ser amable!”, le ha gritado sin piedad. “¿Te parece amable hablarle de la muerte de mi padre a ella?”, he respondido furioso César sin entender el punto de vista de su mujer.

Ambos han seguido echándose en cara todo lo sucedido desde que se conocieron, hasta que César, cansado, se ha marchado sin decir ni una sola palabra más. Amanda se ha quedado destrozada. ¿Lograrán algún día dejar el pasado atrás?

Amanda sufre un golpe de realidad durante su publi-entrevista: “Tu marido fue detenido hace unos días por agredir a tu padre”

Amanda sufre un golpe de realidad durante su publi-entrevista: “Tu marido fue detenido hace unos días por agredir a tu padre”

