Saúl relata a César la versión de la muerte de su padre: “No tuvieron piedad”

El hermano de Mónica le asegura al joven empresario que su padre seguía vivo después del disparo, por lo que sufrió hasta el final.

César tuvo que alejarse tres meses de Oramas después de que asesinasen a su madre. El dolor y la rabia eran demasiado fuertes como para afrontar la realidad y ha decidido esperar hasta la vista judicial en la que determinarán si Octavio Oramas es culpable o no para volver a su casa.

Antes de que tenga lugar la vista, César y Laura han decidido visitar a Saúl en la cárcel porque saben que es el único que puede explicarles qué le ocurrió realmente a Roberto Hurtado. No se imaginan que él puede estar detrás de la muerte de Estrella.

Saúl tiende una trampa a Octavio… ¡y Estrella muere!

“Escuché un disparo y vi a tu padre cayendo al suelo, pero no murió ahí, se lo llevaron cuando aún estaba vivo. Sufrió mucho”, le explica Saúl a César recordando el día en que comenzó su pesadilla.

La rabia recorre el cuerpo de César mientras Saúl le ofrece encargarle a alguien que le haga algo a Octavio a cambio de dinero, pero la respuesta del joven es clara: “Lo voy a hacer yo con mis propias manos”. ¿Hasta dónde llegará la sed de venganza de César?

La hija de Octavio acude cada día al cuartel de la policía esperando noticias sobre el caso de su padre y César.

