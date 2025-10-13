“Soy muy estructurada”: Paula Prendes confiesa qué tiene en común con su personaje en La Encrucijada

Patricia es uno de los personajes más complejos de La Encrucijada. Su maquiavélico plan para engañar a su marido, su falta de escrúpulos o sus constantes mentiras nos han mantenidos pegados a la pantalla y el trabajo que ha tenido que hacer Paula Prendes para interpretar a este personaje es digno de admirar.

“Caprichosa, inmadura, ambiciosa, torpe y pasional”: así define la actriz a Patricia. A Paula Prendes le cuesta encontrar puntos en común con su personaje más allá de que los dos nombres comienzan por la misma letra, aunque si tuviera que destacar algo diría que ambas son organizadas y estructuradas.

“No comparto con Patricia que vive una doble vida y está obsesionada con la apariencia y con las formas”, ha querido recalcar la actriz de su personaje. La mujer de David no ha dejado de sorprendernos capítulo a capítulo con sus actitudes y todavía nos queda mucho que ver de ella.

Paula Prendes nos ha confesado que se estuvo preparando el personaje durante todo el rodaje, con muchas conversaciones con directores, guionistas y productores. ¡Escucha todo lo que nos ha contado al respecto dándole play al vídeo de arriba!