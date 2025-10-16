Antena 3 LogoAntena3
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: tragedia en Perfumerías De la Reina, ¡una explosión desata el caos!

Andrés descubre que Gabriel ha saboteado la sala de calderas y minutos despsués se produce una gran explosión.

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: tragedia en Perfumerías De la Reina, ¡explosión en la sala de calderas!

En el próximo capítulo de Sueños de libertad...

Tras la llamada de Tasio a Andrés alertando de un grave problema en la fábrica, el joven De la Reina se ha ido corriendo hasta allí para intentar averiguar qué es lo que ha pasado.

Mientras, María, muy preocupada, le contará a Begoña y a Gabriel que algo está ocurriendo en la fábrica sin decirle que ella sabe lo que Gabriel estaba planeando: acabar con la empresa.

La enfermera se presentará en la fábrica y tratará de advertir a Andrés cuando Tasio les cuente que la la sala de claderas está a punto de explotar.

Finalmente será Gabriel será quien se vea obligado a entrar y allí Andrés se enfrentará a él tras descubrir que...¡él ha manipulado la caldera!

Enronces...¡sonará una fuerte explotación! ¿Estarán bien Andrés y Gabriel?

Por otro lado, Cristina hablará con Luz y le acalarará que su decisión de quedarse en la fábrica no tiene nada que ver con Luis.

Además, Claudia le dirá a Raúl que ya ha tomado una decisión y él..¡le pedirá matrimonio!

Por otro lado, José le propondrá a Irene retomar sus planes de juventud y comenzar un fututo juntos. ¿Ella aceptará?

No te pierdas el próximo capítulo de Sueños de libertad y adelántate a la emisión en atresplayer.

