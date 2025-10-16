Capítulo 416 de Sueños de libertad; 16 de octubre: Claudia sigue con dudas mientras Andrés descubre el gran secreto de María

En el capítulo de hoy....

Irene no puede estar más contenta al descubrir que su hija va a quedarse en la fábrica y que no se marcha a Toledo. Además, ha descubierto el sueño de juventud de José, acercándose más a él.

Andrés ha tenido un enfrentamiento con Gabriel, lo que ha provocado que el abogado ponga en marcha su plan en la sala de calderas. ¡Está convencido de que les ha mentido a todos!

Claudia se siente confundida sobre qué hacer con Raúl. Por un lado quiere marcharse con él, pero por otro no quiere renunciar a su trabajo y sus amigos de Toledo.

Digna e Irene logran normalizar su relación, aunque Joaquín desaprueba su acercamiento.

Y María para evitar que Andrés vaya a la fábrica, se ha levantado de su silla de ruedas en un acto reflejo. ¡El joven se ha quedado en shock! ¿Qué hará ahora?, ¿la dejará para siempre?

No te pierdas el próximo capítulo de Sueños de libertad.