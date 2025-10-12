Antena 3 LogoAntena3
Octavio entra en prisión acusado de haber matado a Estrella: no te pierdas los próximos capítulos de La Encrucijada

Al padre de Amanda y David se le complica la vida después de haber caído en la trampa de Saúl. ¿Logrará demostrar su inocencia?

Patri Bea
Publicado:

La muerte de Estrella marcará un antes y un después en Oramas. Después de perder a su madre, César desaparecerá un tiempo, mientras Octavio Oramas ingresará en prisión como principal sospechoso del asesinato de Estrella.

Álvaro hará todo lo posible por demostrar la inocencia de Octavio, mientras que César hará todo lo posible porque el padre de Amanda pague por la muerte de sus dos padres. Está convencido de que él está detrás de ambas.

Amanda se verá en una encrucijada: por un lado, no querrá abandonar a su padre a su suerte y se niega a pensar que es un asesino, pero, por otro, querrá apoyar a César y que se haga justicia.

César y Amanda
César y Amanda | Antena 3

Por otro lado, David seguirá sintiéndose cada día más alejado de Patricia y las dudas sobre el embarazo de su mujer aumentarán cuando vea una nueva ecografía y no cuadren las cuentas que llevaba desde el principio.

Julia intentará frenar sus sentimientos por el bien del bebé que espera y porque sabe que si David descubre el acuerdo al que Patricia y ella habían llegado, no querrá saber nada de ninguna.

Álvaro y David
Álvaro y David | Antena 3

Mientras el futuro de Octavio se complica cada vez más, Saúl sigue esperando el momento justo para vengarse de su hermana Mónica y de todos los Oramas. ¿Acabará saliendo a la luz la verdad sobre la muerte de Estrella? ¡No te pierdas los próximos capítulos de La Encrucijada, el jueves en Antena 3! Y si no puedes esperar, adelántate a la emisión en atresplayer.

"Ese loco viene a matarnos": Saúl sale de la cárcel y pone en alerta a Octavio y Mónica, esta noche en La Encrucijada

