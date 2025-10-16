Digna e Irene quieren volver a ser amigas, aunque Joaquín no ve con buenos ojos este acercamiento

Digna se desahoga con Irene. Quiere comenzar una nueva vida tras la muerte de don Pedro e Irene le aconseja que luche por ella y que no pueden permitir que la sombre de Pedro les amargue la vida.

“Él se fue dejándonos enfrentadas”, le dice Digna a Irene diciéndole que sabe que ella es buena persona y que le gustaría volver a su amiga.

Irene se alegra mucho y le dice que ella también está dispuesta a retomar esa relación que un día tuvieron.

Sin embargo, Joaquín llega rompiendo el mágico momento entre ambas.

El joven, cuando se queda a solas con su madre, le dice a su madre que no aprueba este acercamiento y que él nunca podrá perdonar a esa mujer: “Me he hartado de ser el bueno”.

Digna le dice que no puede vivir con rencor y que recapacite. ¿Cambiará de idea?