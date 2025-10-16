Capítulo 416
Digna e Irene quieren volver a ser amigas, aunque Joaquín no ve con buenos ojos este acercamiento
La matriarca de los Merino quiere recuperar su amistad con la que un día fue su cuñada.
Publicidad
Digna se desahoga con Irene. Quiere comenzar una nueva vida tras la muerte de don Pedro e Irene le aconseja que luche por ella y que no pueden permitir que la sombre de Pedro les amargue la vida.
“Él se fue dejándonos enfrentadas”, le dice Digna a Irene diciéndole que sabe que ella es buena persona y que le gustaría volver a su amiga.
Irene se alegra mucho y le dice que ella también está dispuesta a retomar esa relación que un día tuvieron.
Sin embargo, Joaquín llega rompiendo el mágico momento entre ambas.
El joven, cuando se queda a solas con su madre, le dice a su madre que no aprueba este acercamiento y que él nunca podrá perdonar a esa mujer: “Me he hartado de ser el bueno”.
Digna le dice que no puede vivir con rencor y que recapacite. ¿Cambiará de idea?
Publicidad