Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | Capítulo 45

La charla más dolorosa entre Octavio y Carmen en el funeral de Emilio: “Conozco hasta la última de sus miserias”

El empresario se presenta en el funeral de Emilio y mantiene una dolorosa conversación con Carmen.

La charla más dolorosa entre Octavio y Carmen en el funeral de Emilio

Publicidad

Julián López
Publicado:

La familia de Sara ha enterrado a Emilio en la misma tumba donde yace el pequeño Luis, el hijo que perdieron hace tantos años. Emilio le confesó a su esposa que él había sido el causante de su temprana muerte, una revelación que dejó a Carmen completamente rota.

Emilio confiesa el crimen que tanto tiempo llevaba ocultando y destroza su matrimonio con Carmen

Amanda y Sara se van, dejando sola a Carmen frente a la tumba de su hijo y su marido. Se pasó años odiando al asesino de su hijo, y ahora éste está a su lado, algo que rompe por completo a Carmen.

Su soledad se ve interrumpida por la llegada de Octavio, quien le presenta sus condolencias. “¿Qué siente, su muerte o la vida de perros que le dio?”, le pregunta Carmen, consciente de todo lo que su marido tuvo que hacer por el empresario todos estos años.

Ella le achaca a Octavio que le obligó a cargar con el secreto de su muerte. Octavio se defiende: no le obligó a nada, fue Emilio el que se presentó ante él, pidiéndole ayuda. Carmen está harta de que jueguen con ella, y le deja las cosas muy claras al empresario.

“A otros aún les podrá engañar, pero a mí no”, le dice Carmen, conocedora de “todas las miseras” que tiene Octavio. La mujer se marcha y deja al empresario solo con la tumba de su difunto socio y amigo, despidiéndose de él una última vez.

¿Ha abortado Amanda? César se teme lo peor al ver a la joven salir destrozada de una clínica

¿Ha abortado Amanda? César se teme lo peor al ver a la joven salir destrozada de una clínica

Antena 3» Series» La Encrucijada

Publicidad

Series

La charla más dolorosa entre Octavio y Carmen en el funeral de Emilio

La charla más dolorosa entre Octavio y Carmen en el funeral de Emilio: “Conozco hasta la última de sus miserias”

“Mi relación con él empeoró hasta tal punto de separarnos completamente”, le cuenta a Andrés y es que su hijo la culpó de que su padre muriese solo. Delia le confiesa a Andrés que no cree que vuelvan a verse porque cada vez ella está más enferma y teme moriste sin volver a ver a su hijo.

Sara ata cabos al recordar una conversación con su padre: “La culpa de todo es de Saúl”

Begoña y Gabriel

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel y Begoña adoptarán a Julia legalmente

Carmen
Resumen

Capítulo 446 de Sueños de libertad; 27 de noviembre: Carmen regaña a Tasio por dejarse llevar por los franceses

Cristina le para los pies a Beltrán: “¡Yo no te quiero!”
Capítulo 446

Cristina le para los pies a Beltrán: “¡Yo no te quiero!”

Marta y Cloe empiezan a entenderse mejor... ¡y trabajan codo con codo juntas!
Capítulo 446

Marta y Cloe empiezan a entenderse mejor... ¡y trabajan codo con codo juntas!

La joven de la Reina y la francesa están trabajando en un proyecto de la empresa, y se entienden mejor de lo que ambas pensaban.

Pelayo deja claro que no podrá ayudar a la fábrica... ¡Y a Gabriel no le sienta bien!
Capítulo 446

Pelayo deja claro que no podrá ayudar a la fábrica... ¡Y a Gabriel no le sienta bien!

Después de su enfrentamiento con el otro candidato, no quiere líos. ¡No podrá ayudarles a quitar la multa!

Andrés le desvela su identidad a Delia y averigua más sobre su primo: “Gabriel heredó el odio de Bernardo”

Andrés le desvela su identidad a Delia y averigua más sobre su primo: “Gabriel heredó el odio de Bernardo”

La historia de Renata y Gustavo marcará el inicio de Las hijas de la criada: “Ella vive por primera vez un amor distinto”

La historia de Renata y Gustavo marcará el inicio de Las hijas de la criada: “Ella vive por primera vez un amor distinto”

Arranca el rodaje de Sira con Adriana Ugarte como protagonista

Arranca el rodaje de Sira, nueva serie para el Prime Time de Antena 3 con Adriana Ugarte como protagonista

Publicidad