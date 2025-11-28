La charla más dolorosa entre Octavio y Carmen en el funeral de Emilio: “Conozco hasta la última de sus miserias”

La familia de Sara ha enterrado a Emilio en la misma tumba donde yace el pequeño Luis, el hijo que perdieron hace tantos años. Emilio le confesó a su esposa que él había sido el causante de su temprana muerte, una revelación que dejó a Carmen completamente rota.

Amanda y Sara se van, dejando sola a Carmen frente a la tumba de su hijo y su marido. Se pasó años odiando al asesino de su hijo, y ahora éste está a su lado, algo que rompe por completo a Carmen.

Su soledad se ve interrumpida por la llegada de Octavio, quien le presenta sus condolencias. “¿Qué siente, su muerte o la vida de perros que le dio?”, le pregunta Carmen, consciente de todo lo que su marido tuvo que hacer por el empresario todos estos años.

Ella le achaca a Octavio que le obligó a cargar con el secreto de su muerte. Octavio se defiende: no le obligó a nada, fue Emilio el que se presentó ante él, pidiéndole ayuda. Carmen está harta de que jueguen con ella, y le deja las cosas muy claras al empresario.

“A otros aún les podrá engañar, pero a mí no”, le dice Carmen, conocedora de “todas las miseras” que tiene Octavio. La mujer se marcha y deja al empresario solo con la tumba de su difunto socio y amigo, despidiéndose de él una última vez.