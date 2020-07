La propuesta de Lorenzo a Irene que cambiaría su vida al completo

Lorenzo e Irene vuelven a encontrarse, después de que ella haya decidido abandonar la idea de vengarse de Armando. Él le recuerda que ya es hora de que continúe su vida y que por fin se merece ser feliz: “Desde que has vuelto estoy en un sueño del que no me quiero despertar”.

Ambos se ilusionan al pensar en un futuro juntos y él le plantea una proposición: abandonarlo todo y empezar de cero. Irene no de crédito y le pilla por sorpresa, pero no descarta lanzarse a la aventura a su lado.

