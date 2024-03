Visi y Benigna consiguen su final feliz: ¡Las amigas, viviendo juntas de nuevo!

Los continuos suspiros de Benigna mientras recogían el piso han alertado a Visi, que conoce a su mejor amiga casi tanto como a ella misma: “¿Se puede saber que te pasa?”, le ha preguntado.

Benigna le ha confesado lo que le inquieta: “Yo no quería este piso, yo quería la compañía de Justo, Silvia y mi niña”. Visi ha intentado animar a su mejor amiga: “Puedes invitar a Peñalara de vez en cuando para lo que surja”. Pero ni el humor de su amiga ha conseguido animarla.

Casi entre lágrimas Benigna le ha confesado: “Yo quiero estar con mi familia, con Lorenzo y contigo”. Visi, que no soporta ver mal a su amiga, en un acto de solidaridad ha reaccionado: “A mí no me gusta que te sientas sola, así que quita esa cara de pena... ¡Que me vengo a vivir contigo!”.

Benigna se ha quedado petrificada, sin poder articular apenas palabra se ha fundido en un abrazo con su mejor amiga: “Se me está saliendo el corazón”. A partir de ahora, vivirán juntas porque su amistad está: ¡por encima de todo!