Gema hace las paces con Raúl: “Quiero agradecerte todo lo que has hecho por él”

Gema ha descubierto que Raúl había enseñado a su hijo Teo a defenderse físicamente… y ha ido directamente a hablar con él. “Tengo entendido que has estado enseñando a mi hijo a pelear”, ha comenzado, con firmeza. Raúl, sorprendido, ha respondido: “Le he enseñado a defenderse, que no es lo mismo”.

La preocupación de Gema no era menor: “Pues Teo se enfrentó ayer al matón del colegio y volvió a casa con la ropa rota y lleno de polvo”. Raúl ha asumido parte de la culpa: “Yo lo único que quería es que el chaval aprendiera a defenderse para que no se convirtiera en una presa fácil”. Aunque Gema ha agradecido su implicación, también ha sido clara: “La violencia no le va a traer nada bueno, venga de donde venga”.

A pesar del choque de valores, la conversación ha terminado en entendimiento. “Fíjese que no tengo muchos amigos por aquí, y a él le tengo por uno de los mejores”, ha confesado Raúl. Gema ha sonreído: “Aunque mi niño llegue a casa lleno de manchurrones, a mí me alegra que te hayas cruzado en su camino”.