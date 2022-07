La reacción de Ismael al descubrir quién es su hijo: "No lo reconocí"

Rosa ha regresado para pedirle a Ismael su apoyo y ayuda para poder encontrar a Diego, el hijo que tuvieron juntos.

La todavía esposa de Ismael está muy preocupada porque hace tiempo que no sabe nada de Diego y piensa que le ha podido suceder algo.

Ismael le ha prometido que hará todo lo posible por encontrar a su hijo, lo que él todavía no sabe es que ha estado muy cerca de él…

Rosa ha ido visitarlo al King’s para hablar sobre Diego y, mientras le esperaba, Catalina ha mantenido una conversación con ella hasta que la mujer se ha sobresaltado al ver la foto que tiene la joven junto a ‘Tinín’.

‘Tinín’ es el apodo de su hijo Diego y fue el chico que encandiló a Catalina y le ha tenido rondando en la cabeza desde que se conocieron.

Rosa le ha echado en cara a Ismael que no le dijera que había visto a su hijo: “No me mientas, tú le habías visto”.

El gerente del King’s se ha quedado anonadado sin comprender lo que le estaba diciendo hasta que ha visto la foto y se lo ha explicado.

Ismael se ha dado cuenta, tras las palabras de Rosa, de que ‘Tinín’, el chico que se cruzó en su camino hace no mucho, es su hijo: “¿Este es Diego? No lo sabía. No lo reconocí”.