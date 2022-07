Coral, destrozada por la muerte de su bebé, estalla contra Raúl: “No vamos a superar esto juntos”

Algunas historias parecen estar condenadas al fracaso. Coral y Raúl no han dejado de superar pruebas durante su relación y, a pesar de que han podido con todas, la pérdida de su bebé parece que ha abierto una brecha insalvable entre ambos.

En los últimos días estaban más unidos que nunca, pero las palabras de Raúl, al confesarle a Coral que era lo mejor para todos, tras descubrir que había sufrido un aborto, han provocado un abismo.

Coral reprocha a su marido que no sienta el mismo dolor que ella tras perder a su bebé y ha estallado contra él: “Tú no querías tenerlo. Para ti ha sido un alivio que no nazca”.

A pesar de que el empresario ha intentando explicarle que temía por su vida y que el miedo no le ha dejado estar a la altura, Coral no ha querido escucharlo.

Además, la joven le ha dejado bien claro que no superarán este duro golpe juntos. ¿Es el fin de su historia de amor?

Ese bebé era la esperanza para formar la familia que siempre han soñado. Coral renunció al amor de su vida, Fran, y aceptó casarse con Raúl a sabiendas de que los sentimientos por él ya no estaban…¿Tiene sentido seguir juntos después de todo?