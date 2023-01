Jorge se disculpa con Carballo: “Todo lo que he hecho ha sido para protegerte”

La historia de amor entre Jorge y Carballo se ha torcido. La investigadora sabía que algo no estaba bien entre ellos porque no paraba de descubrir mentiras por parte de Jorge.

Después de conocer que Luján y Jorge han estado mintiéndole durante mucho tiempo, María ha decidido llegar hasta el final del asunto.

Para eso, la joven ha llevado a cabo un plan y ha conocido a la madre de su exnovio, Concha…¡pero Jorge le ha pillado!

En el despacho, Jorge ha intentado convencer a Carballo con su verdad, pero ella no confía en él. Muy preocupado por la situación, el joven le ha asegurado que Luján no es quien cree y le ha pedido que le crea: “Todo lo que he hecho ha sido para protegerte a ti y a mi madre. Quería contártelo todo y estoy dispuesto a hacerlo”.

En ese momento, el comisario ha llegado por sorpresa al despacho y Jorge le ha mentido al decirle que María y él estaban trabajando juntos de nuevo.