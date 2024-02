La culpa y el dolor atormentan a Silvia después de la muerte de Daniel

Benigna piensa ayudar a su amiga en todo lo que pueda para que este terrible incidente no afecte lo más mínimo al hijo que está esperando Silvia. Se ha ofrecido a hablar con el cura para asegurarse de que entierren a Daniel. Sin embargo, eso no es lo que le quita el sueño a la abogada, que sabe que no solo entierran a los buenos. “Los cementerios estarían vacíos”, ha comentado.

Lo que sí atormenta a Silvia es la culpabilidad. A pesar del consuelo de haberle perdonado antes de su muerte, su deseo de que Quintero fuera el único padre de su hijo la hace sentir responsable. “El destino a veces es muy cruel”, le ha dicho Benigna, tratando de consolarla, que no tiene ninguna duda de que la pareja de Quintero ha actuado de la mejor manera posible.