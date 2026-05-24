Sonia deja las cosas claras a Can: “No puede romper el corazón a mi hija, no te lo voy a permitir”

Can le promete a Ibiza acudir a su partido de hockey, una promesa que el piloto incumple.

Sonia no se puede creer que no haya aparecido en el partido de Ibiza y cuando le encuentra en la puerta se muestra tajante con Can.

“No puede hacerle una promesa a una niña de ocho años, que luego vas a incumplir, no te lo voy a permitir” le ha dicho la empresaria al comandante.

¿Conseguirá reconducir esta crisis de pareja? Descúbrelo el jueves a las 23:00 horas en ¿A qué estás esperando?

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