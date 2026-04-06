Can parece no estar dispuesto a sentar la cabeza, pero su padre le hace una advertencia, "no te parece que ya va siendo hora de que sientes la cabeza, casarte con una mujer a tu altura", le dice al piloto.

Una cena importante en casa de los padres de Sonia hacen que Can y Sonia se encuentren en una situación nada incómoda.

La joven le asegura que "son amigos", ¿llegarán a cumplir esa palabra?. Descubre la serie basada en las novelas de Megan Maxwell, ¿A qué estás esperando?, muy pronto estreno en Antena 3.