Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Descúbrelo

"No te parece que ya va siendo hora de que sientes la cabeza"

El padre de Can le lanza un claro mensaje a su hijo, es hora de sentar la cabeza. ¿Hará caso el piloto a los consejos de su padre? No te pierdas ¿A qué estás esperando? muy pronto en Antena 3.

Can se queda sonriente al ver a Sonia

Publicidad

Carmen Pardo
Publicado:

Can parece no estar dispuesto a sentar la cabeza, pero su padre le hace una advertencia, "no te parece que ya va siendo hora de que sientes la cabeza, casarte con una mujer a tu altura", le dice al piloto.

Una cena importante en casa de los padres de Sonia hacen que Can y Sonia se encuentren en una situación nada incómoda.

La joven le asegura que "son amigos", ¿llegarán a cumplir esa palabra?. Descubre la serie basada en las novelas de Megan Maxwell, ¿A qué estás esperando?, muy pronto estreno en Antena 3.

Antena 3» Series» ¿A qué estás esperando?

Publicidad

Series

Capítulo 533 de Sueños de libertad; 6 de abril: Tasio y Paula vuelven a besarse mientras Gorito acepta la propuesta de Álvaro

Capítulo 533 de Sueños de libertad; 6 de abril: Tasio y Paula se besan mientras Gorito acepta la propuesta de Álvaro

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Mabel confronta a su padre tras su affaire con Marisol

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Beatriz conoce a Pelayo y teme que pueda reconocerla

Capítulo 533 de Sueños de libertad; 6 de abril: Tasio y Paula vuelven a besarse mientras Gorito acepta la propuesta de Álvaro

Capítulo 533 de Sueños de libertad; 6 de abril: Tasio y Paula vuelven a besarse mientras Gorito acepta la propuesta de Álvaro

Paula y Tasio caen de nuevo en la tentación y vuelven a besarse: “Estoy sintiendo algo muy fuerte por ti”
Capítulo 533

Paula y Tasio caen de nuevo en la tentación y vuelven a besarse: “Estoy sintiendo algo muy fuerte por ti”

Miguel, decepcionado con su padre tras descubrir que le fue infiel a Nieves: “Nos has engañado a todos”
Capítulo 533

Miguel, decepcionado con su padre tras descubrir que le fue infiel a Nieves: “Nos has engañado a todos”

“Begoña es sagrada para mí”: Gabriel le deja las cosas claras a Beatriz después de que ella descubra que su matrimonio no es tan perfecto
Capítulo 533

“Begoña es sagrada para mí”: Gabriel le deja las cosas claras a Beatriz después de que ella descubra que su matrimonio no es tan perfecto

La cercanía con Juanito ha desatado la incomodidad del empresario, que ha vuelto a amenazar a su mujer.

Carmen se reencuentra con David, su ex, en la fábrica y él le promete que no volverá a intentar nada con ella
Capítulo 533

Carmen se reencuentra con David, su ex, en la fábrica y él le promete que no volverá a intentar nada con ella

Lo último que se esperaba la mujer de Tasio era encontrarse con su expareja en la colonia.

Can se queda sonriente al ver a Sonia

"No te parece que ya va siendo hora de que sientes la cabeza"

De padre autoritario a hombre roto: Kazim se abre como nunca en Una nueva vida

De padre autoritario a hombre roto: Kazim se abre como nunca en Una nueva vida

"Jamás estaría con un hombre que me haya presentado mi madre": Sonia se sincera con Can

"Jamás estaría con un hombre que me haya presentado mi madre": Sonia se sincera con Can

Publicidad