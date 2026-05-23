Can se sincera con Sonia: “Si me hubieran dicho hace dos meses que estaría cuidando a la tortuga de una niña de ocho años, me habría echado a reír”

Can y Sonia están en un momento muy dulce como pareja. El comandante se ha sincerado con la empresaria sobre su relación con su hija Ibiza, “si me hubieran dicho hace dos meses que estaría cuidando la tortuga de una niña de ocho años me habría echado a reír” ha confesado.

Can se muestra muy seguro de los pasos que está dando en su relación y no se esperaba tener tantas cosas en común con Sonia.

No te pierdas un nuevo capítulo de ¿A qué estás esperando? el jueves a las 23:00 horas en Antena 3.

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