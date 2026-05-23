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Can se sincera con Sonia: “Si me hubieran dicho hace dos meses que estaría cuidando a la tortuga de una niña de ocho años, me habría echado a reír”

El comandante está disfrutando de todas las cosas que tiene en común con la empresaria y ha aceptado a su hija, Ibiza, como parte de su vida y su relación. Descubre un nuevo capítulo de ¿A qué estás esperando? el jueves a las 23:00 horas en Antena 3.

Can se sincera con Sonia

Can se sincera con Sonia: “Si me hubieran dicho hace dos meses que estaría cuidando a la tortuga de una niña de ocho años, me habría echado a reír”

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Carmen Pardo
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Can y Sonia están en un momento muy dulce como pareja. El comandante se ha sincerado con la empresaria sobre su relación con su hija Ibiza, “si me hubieran dicho hace dos meses que estaría cuidando la tortuga de una niña de ocho años me habría echado a reír” ha confesado.

Can se muestra muy seguro de los pasos que está dando en su relación y no se esperaba tener tantas cosas en común con Sonia.

No te pierdas un nuevo capítulo de ¿A qué estás esperando? el jueves a las 23:00 horas en Antena 3.

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