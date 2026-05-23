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Can define su relación con Sonia: “Vamos fluyendo”

La empresaria no está muy segura de cómo va a evolucionar esta relación al saber que el comandante ha aceptado la propuesta de su padre de irse a Londres. No te pierdas, ¿A qué estás esperando?, el jueves a las 23:00 horas en Antena 3.

Can define su relación con Sonia: “Vamos fluyendo”

Can define su relación con Sonia: “Vamos fluyendo”

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Carmen Pardo
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La pasión y la atracción entre Can y Sonia es evidente, pero a pesar de ello, la empresaria le ha mostrado su inseguridad al piloto al saber que éste va a irse a Londres.

“Vayamos fluyendo” le dice Can a Sonia sobre cómo ir viviendo esa relación que están construyendo.

Por su parte, Carol ha decidido presentar a Daryl a su familia. Un encuentro que el piloto no va a olvidar al probar las galletas de marihuana de la abuela de su prometida.

Descubre todo lo que va a ocurrir en ¿A qué estás esperando?, el jueves a las 23:00 horas en Antena 3.

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