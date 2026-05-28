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Ayaz culpa a Mía de la actitud de Can: “Les has mimado demasiado”

El padre de Can y Raissa acusa a Mía de haber concedido todos los caprichos a sus hijos. No te pierdas el nuevo capítulo de ¿A qué estás esperando?, esta noche a las 23:00 horas en Antena 3.

Ayaz culpa a Mía de la actitud de Can: “Les has mimado demasiado”

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Carmen Pardo
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Mía sube al dormitorio y encuentra a su marido haciendo la maleta para irse a Londre, “le dije a Can que me acompañara, pero parece que tiene cosas más importantes que hacer” le explica Ayaz a su mujer.

El marido le acusa de haberle dejado en evidencia con la hija de su amigo, “le estamos forzando demasiado” le dice Mía a su mujer. Ayaz la acusa de haberles mimado demasiado.

Su esposa descubre un balador en la maleta, “tu crees que, entre reunión y reunión, ¿te va a dar tiempo a hacerte unos largos?” le pregunta a su marido. Ayaz pone una excusa y promete llamarla cuando llegue. ¿Qué estará ocultado? No te pierdas el nuevo capítulo de ¿A qué estás esperando?, esta noche a las 23:00 horas en Antena 3.

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