Mejores momentos | Capítulo 7
Albany y Sonia, más cerca que nunca tras una inesperada confesión: “Estoy enamorada”
Madre e hija han terminado entre lágrimas tras decirse cosas que les han dolido a las dos.
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Sonia le ha pedido a Albany que deje de ser tan fría y distante con ellas y que “me quieras tal y cómo soy”.
Un conjunto de reproches que ha terminado con ambas llorando. “Lo has hecho muy bien con nosotras” le ha acabado diciendo Sonia a su madre. La empresaria ha asegurado que sus hermanas y ella están bien.
En ese momento de intimidad, Sonia ha abierto su corazón a su madre, “yo también me he enamorado” le ha contado a Albany sobre sus sentimientos hacía Can.
“¿Al hombre que yo te presenté?” le ha dicho Albany a su hija que le ha animado a luchar por el hombre al que ama.
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