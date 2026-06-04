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Mejores momentos | Capítulo 7

Albany y Sonia, más cerca que nunca tras una inesperada confesión: “Estoy enamorada”

Madre e hija han terminado entre lágrimas tras decirse cosas que les han dolido a las dos.

Albany y Sonia, más cerca que nunca tras una inesperada confesión

Albany y Sonia, más cerca que nunca tras una inesperada confesión: “Estoy enamorada”

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Carmen Pardo
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Sonia le ha pedido a Albany que deje de ser tan fría y distante con ellas y que “me quieras tal y cómo soy”.

El doloroso enfrentamiento de Albany y Sonia

El doloroso enfrentamiento de Albany y Sonia: “No has sido mala, has sido fría, poco empática y muy distante”

Un conjunto de reproches que ha terminado con ambas llorando. “Lo has hecho muy bien con nosotras” le ha acabado diciendo Sonia a su madre. La empresaria ha asegurado que sus hermanas y ella están bien.

En ese momento de intimidad, Sonia ha abierto su corazón a su madre, “yo también me he enamorado” le ha contado a Albany sobre sus sentimientos hacía Can.

“¿Al hombre que yo te presenté?” le ha dicho Albany a su hija que le ha animado a luchar por el hombre al que ama.

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