Adriana Torrebejano, Aria Bedman y Alba Planas se mojan en el divertido juego de hermanas: “Salir a ligar está demodé”

La mami del grupo se considera Adriana Torrebejano, “soy la mayor” ha confesado la actriz que da vida a Sonia. Sobre cuál de las tres aprovecha cualquier momento para ligar, las actrices de ¿A qué estás esperando? se echan las manos a la cabeza negando que se de esa circunstancia.

Las noches de fiesta y borrachera hacen reír a las protagonistas, “yo me tomos dos cervecitas y ya…” Ha bromeado Adriana Torrebejano sobre la pregunta. Aria Bedman se ríe al confesar que le pasa lo mismo con el vino.

Las tres han asegurado que se llevan muy bien desde el primer día de rodaje, “yo me río mucho con vosotras, tú eres graciosa muy a tu pesar” le ha asegurado Alba Planas a Aria.

Descubre todo lo que nos han contado las tres hermanas Beched de ¿A qué estás esperando?