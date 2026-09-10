Capítulo 645
Marta propone a Fina que se quede unos días en la casa grande tras saber que debe guardar reposo: “Allí te cuidaremos”
La fotógrafa debe tomarse las cosas con más calma, si no quiere caer enferma.
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La sobrecarga de trabajo le ha acabado pasando factura a Fina. Eso unido a su discusión con Marta, le ha provocado un fuerte dolor en el pecho y algún que otro mareo.
Por eso, la hija de Isidro ha acudido al dispensario y el doctor Salazar le ha recomendado que haga reposo y que se tome las cosas con más calma.
Fina, después, ha ido al despacho de Marta para contárselo y decirle que busque a otra persona para que haga la campaña porque no se encuentra muy bien.
Aunque al principio, Marta pensaba que era una excusa, al final se ha quedado muy preocupada.
Rápidamente le ha dicho a Fina que cuente con su apoyo e, incluso, le ha invitado a quedarse unos días a la casa grande que allí estará acompañada y muy bien cuidada.
Fina se resistía, pero después ha sido Digna quien también ha insistido: “No aceptaré un no por respuesta”. ¿Cómo reaccionará Bianca cuando descubra que Fina va a estar durante un tiempo en casa de los de los De la Reina?
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