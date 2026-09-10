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Capítulo 645 de Sueños de libertad; 10 de septiembre: Los De la Reina, destrozados, se enfrentan al fin de su legado

El empresario ha conseguido lo que tanto tiempo había estado planeando.

Capítulo 646 de Sueños de libertad; 10 de septiembre: Los De la Reina, destrozados, se enfrentan al fin de su legado

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En el capítulo de hoy de Sueños de libertad

Valentina y Andrés han comunicado a la familia que van a casarse y también a… ¡Begoña! La enfermera ha fingido alegrarse, pero en el fondo se ha quedado hundida. ¡Sigue muy enamorada de él!

Por otro lado, el doctor Salazar le ha aconsejado a Fina que haga reposo y se tome el trabajo con más calma. Después, la fotógrafa le ha dicho a Marta que tendrá que dejar el trabajo, al menos por un tiempo, y la De la Reina le pedido que se instale unos días en casa de los De la Reina hasta que se recupere.

Por otro lado, Miguel, muy afectado por la confesión de Claudia, se ha enfrentado a Tasio y le ha reprochado su actitud con las mujeres.

Le ha asegurado que Claudia merece a alguien mejor que él, sin confesarle que ambos son pareja.

A Mabel cada vez le está costando más trabajar al lado de Salva ahora que no son pareja.

Y Gabriel ha irrumpido en la celebración de la boda de Andrés y Valentina con una noticia que ha destrozado a los De la Reina: La fábrica dejará de producir sus perfumes para centrarse exclusivamente en fragancias francesas.

Gabriel ha celebrado su venganza mientras Damián se ha quedado devastado ante el posible fin del legado familiar.

No te pierdas nada de Sueños de libertad, de lunes a viernes a las 15:45h. Si no puedes esperar, adelántate a su emisión con atresplayer.

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