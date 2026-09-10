Almagro San Miguel es Hugo Brossard, el heredero de la compañía francesa que aterriza en Sueños de libertad

Llevamos mucho tiempo escuchando hablar de Hugo Brossard y por fin ya le podemos cara. Este nuevo personaje que dará mucho de que hablar es el hijo de Antoine Brossard, fundador de la compañía francesa que falleció hace poco por un ataque al corazón. Una muerte que a lo mejor podría haberse evitado si Tasio no le hubiese quitado sus pastillas.

Tras su fallecimiento, Hugo tomó el control del negocio enterrando el hacha de guerra con los De la Reina pues gracias a él, la fábrica no se trasladó a Marruecos.

Sin embargo, esta vez se pondrá del lado de Gabriel con una decisión que marcará un antes y un después en el entorno De los De la Reina.

Metódico y perfeccionista, Hugo Brossard dejará claro desde el principio que no llega a Toledo precisamente a hacer amigos. ¿Será el nuevo aliado de Gabriel en su objetivo de destruir para siempre a su familia?

Interpretado por Almagro San Miguel

El actor sevillano comenzó su andadura profesional sobre las tablas, llegando a formar parte de la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Después, daría el salto a la pequeña pantalla.

Su currículo televisivo incluye títulos como Honor, donde encarnó a Fede o Amar es para siempre.

Con Hugo Brossard, el actor vuelve a la pequeña pantalla consolidando así su trayectoria en el mundo de la interpretación.

Descubre a este nuevo personaje, cada tarde, en Sueños de libertad, de lunes a viernes a las 15:45h en Antena 3, o adelántate a su emisión con atresplayer.