Tristán se sincera con Lucía antes de besarla: “Si te hace algo, no me lo perdonaré”

Tristán y Lucía siguen viéndose en secreto después del inesperado regreso de Héctor. La pareja se reúne en la oscuridad para hablar de la delicada situación que atraviesan y Tristán deja claro que no confía en él: “Héctor no ha cambiado, vi cómo amenazaba a Mario”.

Sin embargo, Lucía está convencida de que ahora es capaz de enfrentarse a él y que no permitirá que vuelva a hacerle daño. “Yo no soy la que era, no va a volver a ponerme una mano encima”, asegura ante la preocupación de Tristán.

Tristán no puede ocultar lo mucho que le importa Lucía y termina confesándole su mayor miedo: “Si te hace algo, no me lo perdonaré”. Unas palabras cargadas de emoción tras las que ambos terminan fundiéndose en un beso.