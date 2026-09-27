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Mejores momentos | Capítulo 2

Tristán se sincera con Lucía antes de besarla: “Si te hace algo, no me lo perdonaré”

La vuelta de Héctor ha complicado la relación entre Tristán y Lucía. Los dos se encuentran a escondidas y él no puede evitar mostrar su preocupación por lo que pueda ocurrir.

Tristán se sincera con Lucía antes de besarla: “Si te hace algo, no me lo perdonaré”

Tristán se sincera con Lucía antes de besarla: “Si te hace algo, no me lo perdonaré”

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Celia Gil
Celia Gil
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Tristán y Lucía siguen viéndose en secreto después del inesperado regreso de Héctor. La pareja se reúne en la oscuridad para hablar de la delicada situación que atraviesan y Tristán deja claro que no confía en él: “Héctor no ha cambiado, vi cómo amenazaba a Mario”.

Sin embargo, Lucía está convencida de que ahora es capaz de enfrentarse a él y que no permitirá que vuelva a hacerle daño. “Yo no soy la que era, no va a volver a ponerme una mano encima”, asegura ante la preocupación de Tristán.

Tristán no puede ocultar lo mucho que le importa Lucía y termina confesándole su mayor miedo: “Si te hace algo, no me lo perdonaré”. Unas palabras cargadas de emoción tras las que ambos terminan fundiéndose en un beso.

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