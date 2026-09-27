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Mejores momentos | Capítulo 2

Dolores se enfrenta a Héctor: “Necesito que sepa que he cambiado”

La decisión de Héctor de dar un paso al lado y dejar que Lucía participe en el negocio no sienta nada bien a su madre. que no duda en enfrentarse a su hijo.

Dolores se enfrenta a Héctor: “Necesito que sepa que he cambiado”

Dolores se enfrenta a Héctor: “Necesito que sepa que he cambiado”

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Celia Gil
Celia Gil
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Dolores no está dispuesta a aceptar fácilmente la última decisión de Héctor. Su hijo ha decidido quedarse al margen del negocio y permitir que Lucía tenga un papel mucho más importante, algo que preocupa especialmente a su madre: “¿Qué vamos a hacer cuando el único hombre de la empresa quiere desaparecer?”, le pregunta directamente.

Sin embargo, Héctor tiene claro que tanto Dolores como Lucía pueden sacar adelante el negocio sin él. Además, detrás de su decisión hay un motivo muy personal: intentar demostrarle a su mujer que ya no es el mismo hombre de antes: “Lo he hecho por Lucía. Necesito que sepa que he cambiado, no fui un buen marido”, reconoce.

Dolores sigue sin estar convencida y teme las consecuencias que pueda tener la decisión de su hijo: “¿Vamos a perder un contrato por Lucía?”, le reprocha. Héctor, lejos de echarse atrás, deposita toda su confianza en ella: “No vamos a perder nada, de eso te encargas tú”. ¡Disponible en atresplayer!

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