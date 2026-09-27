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Semana del 28 de septiembre al 2 de octubre

Avance semanal de Sueños de libertad: Marta y Andrés dicen adiós a la fábrica entre lágrimas y los aplausos de sus compañeros

Los hermanos De la Reina se ven obligados a abandonar su puesto de trabajo por culpa de Gabriel.

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Julia Zapata López
Publicado:

La próxima semana en Sueños de libertad….

Andrés y Valentina se pondrán manos a la obra con los preparativos de la boda tras la emotiva pedida de mano frente a s familia. ¿Cuándo será el enlace?

Por otro lado, Miguel y Claudia aclararán las cosas entre ellos tras el desastre de su última cita. La pareja acordará ir despacio. Necesitan ir a su ritmo y que todo vaya con naturalidad.

Claudia y Miguel en el capítulo 659 de Sueños de libertad
Claudia y Miguel en el capítulo 659 de Sueños de libertad | Manu Fiestas

Además, Pablo propondrá a Claudia ser la nueva directora comercial tras el despido de Marta, pero la sobrina de Manuela tendrá dudas ya que sentirá que podría traicionar a Marta. ¿Aceptará?

José Manuel García Fuentes, arquitecto y amigo de Pablo Salazar, se presentará en Toledo para realizar un proyecto para modernizar la fábrica que Gabriel quiere hacer.

A solas, Pablo le advertirá a su amigo que Gabriel no es trigo limpio y que, aunque acepte el trabajo, no debería fiarse de él.

Mabel y Josema en el capítulo 659 de Sueños de libertad
Mabel y Josema en el capítulo 659 de Sueños de libertad | Manu Fiestas

Además, Manuela estará nerviosa ante su próxima comida en casa Salazar. Eduardo le ayudará y le tranquilizará. De hecho, la complicidad entre ellos será cada vez más evidente. ¿Se estarán empezando a enamorar?

Manuela, Eduardo y Claudia en el capítulo 658 de Sueños de libertad
Manuela, Eduardo y Claudia en el capítulo 658 de Sueños de libertad | Manu Fiestas

Andrés y Marta comunicarán a su familia su despido. ¡Se quedarán sin palabras al ver de lo que Gabriel es capaz de hacer! Y Damián se quedará muy tocado, pero no hundido. El patriarca intentará recuperar su empresa cómo sea.

Andrés, Marta, Claudia y Valentina en el capítulo 658 de Sueños de libertad
Andrés, Marta, Claudia y Valentina en el capítulo 658 de Sueños de libertad | Manu Fiestas

Después, los hermanos se marcharán de la fábrica y sus compañeros les sorprenderán con una emotiva despedida repleta de aplausos y muchas lágrimas.

Mientras, Gabriel lo verá todo escondido desde una ventana sin poder disimular la rabia ante el homenaje a sus primos.

Gabriel en el capítulo 658 de Sueños de libertad
Gabriel en el capítulo 658 de Sueños de libertad | Manu Fiestas

¿Qué les deparará ahora a los De la Reina?, ¿Es el fin de su legado?

¡Descúbrelo en Sueños de libertad! De lunes a viernes a las 15:45h en Antena 3 o adelántate a su emisión con atresplayer.

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