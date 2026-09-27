Semana del 28 de septiembre al 2 de octubre
Avance semanal de Sueños de libertad: Marta y Andrés dicen adiós a la fábrica entre lágrimas y los aplausos de sus compañeros
Los hermanos De la Reina se ven obligados a abandonar su puesto de trabajo por culpa de Gabriel.
Publicidad
La próxima semana en Sueños de libertad….
Andrés y Valentina se pondrán manos a la obra con los preparativos de la boda tras la emotiva pedida de mano frente a s familia. ¿Cuándo será el enlace?
Por otro lado, Miguel y Claudia aclararán las cosas entre ellos tras el desastre de su última cita. La pareja acordará ir despacio. Necesitan ir a su ritmo y que todo vaya con naturalidad.
Además, Pablo propondrá a Claudia ser la nueva directora comercial tras el despido de Marta, pero la sobrina de Manuela tendrá dudas ya que sentirá que podría traicionar a Marta. ¿Aceptará?
José Manuel García Fuentes, arquitecto y amigo de Pablo Salazar, se presentará en Toledo para realizar un proyecto para modernizar la fábrica que Gabriel quiere hacer.
A solas, Pablo le advertirá a su amigo que Gabriel no es trigo limpio y que, aunque acepte el trabajo, no debería fiarse de él.
Además, Manuela estará nerviosa ante su próxima comida en casa Salazar. Eduardo le ayudará y le tranquilizará. De hecho, la complicidad entre ellos será cada vez más evidente. ¿Se estarán empezando a enamorar?
Andrés y Marta comunicarán a su familia su despido. ¡Se quedarán sin palabras al ver de lo que Gabriel es capaz de hacer! Y Damián se quedará muy tocado, pero no hundido. El patriarca intentará recuperar su empresa cómo sea.
Después, los hermanos se marcharán de la fábrica y sus compañeros les sorprenderán con una emotiva despedida repleta de aplausos y muchas lágrimas.
Mientras, Gabriel lo verá todo escondido desde una ventana sin poder disimular la rabia ante el homenaje a sus primos.
¿Qué les deparará ahora a los De la Reina?, ¿Es el fin de su legado?
¡Descúbrelo en Sueños de libertad! De lunes a viernes a las 15:45h en Antena 3 o adelántate a su emisión con atresplayer.
Publicidad