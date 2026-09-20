Los pescadores del ‘Minerva’ regresan a Bastuel tras dos años desaparecidos

Ha llegado el momento que las familias de Bastuel llevaban dos años esperando. El barco con los pescadores desaparecidos se acerca al puerto mientras los vecinos aguardan con nervios, emoción e incredulidad su llegada.

Ramón, Germán, Vicente, Curro y Héctor pisan tierra después de permanecer desaparecidos desde el naufragio del Minerva. Los cinco regresan con vida y son recibidos como héroes entre los aplausos y las lágrimas de sus seres queridos.

La alegría se apodera de Bastuel ante un regreso que parecía imposible. Sin embargo, la vuelta de los náufragos también amenaza con alterar las vidas que sus familias han intentado reconstruir durante su ausencia.