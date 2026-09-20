El miedo de Lucía ante el regreso de su marido: “No quiero que vuelva”

Los nervios están a flor de piel ante el posible regreso de los desaparecidos. Sin embargo, mientras el resto del pueblo celebra la noticia, Lucía se derrumba ante Tristán y reconoce que no quiere volver a ver a su marido: “Héctor y yo parecíamos una pareja feliz, pero no lo éramos”.

Lucía termina revelando el terrible secreto que ha ocultado durante años: “Héctor me pegaba”. “Al principio era una bofetada, después se convirtió en costumbre”, explica ante un Tristán incapaz de reconocer al amigo que recuerda de su infancia.

Tras escucharla, Tristán deja claro que permanecerá a su lado y se sincera sobre sus sentimientos: “Vuelva o no vuelva Héctor, lo que yo siento por ti no va a cambiar. Ya es tarde para eso”. ¿Qué ocurrirá si el marido de Lucía es uno de los supervivientes?