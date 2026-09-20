Mejores momentos | Capítulo 1
El miedo de Lucía ante el regreso de su marido: “No quiero que vuelva”
Dos años después del naufragio del Minerva, la Guardia Civil anuncia que cinco de sus pescadores han aparecido con vida. Una noticia que llena de esperanza a Bastuel, pero que despierta el miedo de Lucía.
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Los nervios están a flor de piel ante el posible regreso de los desaparecidos. Sin embargo, mientras el resto del pueblo celebra la noticia, Lucía se derrumba ante Tristán y reconoce que no quiere volver a ver a su marido: “Héctor y yo parecíamos una pareja feliz, pero no lo éramos”.
Lucía termina revelando el terrible secreto que ha ocultado durante años: “Héctor me pegaba”. “Al principio era una bofetada, después se convirtió en costumbre”, explica ante un Tristán incapaz de reconocer al amigo que recuerda de su infancia.
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Tras escucharla, Tristán deja claro que permanecerá a su lado y se sincera sobre sus sentimientos: “Vuelva o no vuelva Héctor, lo que yo siento por ti no va a cambiar. Ya es tarde para eso”. ¿Qué ocurrirá si el marido de Lucía es uno de los supervivientes?
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