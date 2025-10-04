Malú explica la dificultad que tiene este género musical en La Voz: “Nos resulta difícil ubicarlo”

Carolina subió al escenario de La Voz dispuesta a demostrar que la lírica también tiene cabida en un talent show. Su actuación fue tan impecable que consiguió lo que parecía casi imposible: que Malú pulsara el botón para darle un lugar en su equipo.

La coach reconoció lo complicado que resulta encajar este registro en un formato como el del programa: “Es un género que todos admiramos, pero que no nos resulta nada fácil ubicarlo”, confesó. Y añadió con sinceridad: “Muchas veces eso nos hace pararnos a la hora de no darnos la vuelta”.

Aun así, Malú se dejó llevar por la emoción del momento y no dudó en apostar por Carolina. “Cuando mayores cagadas cometemos en La Voz es cuando pensamos en las siguientes fases o en más allá de lo que estamos viviendo aquí”, explicó.

Finalmente, lanzó un mensaje lleno de complicidad y confianza a la pequeña artista: “Tú hoy no tenías que quedarte fuera y ya veremos cómo lo gestionamos”. ¡Así ha sido este momentazo!