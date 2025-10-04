Italia anuncia la repatriación de 26 activistas de la Flotilla Global Sumud retenidos en Israel

El ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, ha anunciado que "un primer grupo de 26 ciudadanos italianos está a punto de abandonar territorio israelí" tras haber firmado el documento de expulsión voluntaria. Los activistas, detenidos por su participación en la Flotilla Global Sumud, han sido trasladados a la base aérea israelí de Ramon, en el sur del país, y partirán hacia Estambul a bordo de un vuelo chárter antes de regresar a Italia.

Aún permanecen en Israel otros 15 activistas italianos que han rechazado firmar la expulsión voluntaria ofrecida por las autoridades locales, informa EFE. "Deberán esperar su expulsión por vía judicial, que tendrá lugar la próxima semana", afirmaba Tajani. El ministro ha solicitado a la embajada italiana en Tel Aviv que "asegure a los conciudadanos un trato respetuoso de sus derechos".

Durante la tarde de este viernes, personal consular italiano acudió a la prisión de Saharonim para comprobar las condiciones de los detenidos, y aunque constataron que se encontraban "bien", detectaron unas condiciones "particularmente precarias". Por este motivo, Italia ha ordenado a su embajada en Tel Aviv que reclame a las autoridades locales "una verificación y mejora de esas condiciones".

La Flotilla fue interceptada durante la noche del miércoles por el Ejército israelí cuando intentaba llegar a la Franja de Gaza con ayuda humanitaria. Unos 450 activistas se encuentran recluidos en la prisión de Saharonim, en el desierto de Neguev. La abogada Loubna Yuma, del colectivo Adalah, explicó que "se prevé que las deportaciones comiencen la próxima semana".

Llegada a Roma de los diputados italianos

Este viernes ya regresaron a Roma cuatro parlamentarios italianos que viajaban a bordo de una de las embarcaciones interceptadas: el senador Marco Croatti, del Movimiento 5 Estrellas, el diputado Arturo Scotto y la eurodiputada Annalisa Corrado, del Partido Democrático, y la eurodiputada Bendetta Scuderi, de Europa Verde.

La líder del Partido Democrático, Elly Schlein, los recibió en el aeropuerto de Fuimicino y pidió a los gobiernos internacionales que hagan "todo lo posible para agilizar la liberación y el regreso de los activistas". Schlein calificó la detención como "ilegal" y reclamó su inmediata liberación, recordando que "la interceptación en aguas internacionales también lo fue".

Israel defiende el bloqueo y anuncia el fin de la "provocación"

El Ministerio de Exteriores de Israel aseguró que ningún barco logró superar el bloqueo naval impuesto sobre Gaza. "La provocación ha terminado", señalaba un portavoz. Según el Ejército israelí, el último barco operativo, el 'Marinette', de bandera polaca, fue interceptado el viernes. Seis tripulantes fueron detenidos tras informar de problemas mecánicos.

Una segunda flotilla sigue rumbo a Gaza

Pese a las detenciones, una segunda flotilla, formada por nueve naves, continúa su viaje hacia Gaza con el objetivo de romper el bloqueo israelí. Esta nueva expedición está integrada por ocho veleros del colectivo 'Thousand Madeleines to Gaza', que partieron desde Catania (Italia), y por el barco de pasajeros 'Conscience', de la Freedom Flotilla, con 92 tripulantes, entre ellos siete españoles.

