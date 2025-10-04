Antena 3 LogoAntena3
Roberto Leal analiza las claves del éxito de Manu y de Rosa en Pasapalabra: "Han marcado una época"

El presentador reconoce que ha cogido tanto cariño a los dos concursantes que, cuando caiga el bote, sentirá una mezcla de alegría y de pena por tener que decirles adiós.

Quién mejor para analizar a Manuel Pascual y a Rosa Rodríguez como concursantes que quien les ha visto llegar y convertirse tarde a tarde en una pareja histórica de Pasapalabra.Roberto Leal tiene claro por qué los dos "han marcado una época y se van a recordar para siempre en la historia" de este programa.

¿Cuánto se conocen Manu y Rosa? El test que demuestra su compenetración como pareja histórica de Pasapalabra

"Lo que tienen es juventud, desparpajo y una simpatía natural que no buscan, ellos no van a la broma fácil ni a ser uno más que el otro", asegura el presentador. Por eso, les describe como "gente normal, como cualquier chaval de la calle, que están trabajando, estudiando, que lo que tienen es lo que ellos han conseguido, nadie les regala nada". Y les define como "un referente".

En esta entrevista, Roberto también les analiza uno a uno. De Manu dice que es "la humildad personificada". Sobre Rosa destaca que es "la constancia, el perseverar y la concentración pura". Confiesa que de ninguno podría haber predicho, en su primera Silla Azul, que llegaría tan lejos pero se alegra de que lo hayan conseguido: "Les tengo muchísimo cariño".

A estas alturas, tras más de 350 programas con Manu y más de 220 con Rosa, el presentador tiene claro que tiene sentimientos encontrados sobre el día en el que uno complete en El Rosco. "Ojalá el bote caiga pronto, pero a mí me dará mucha pena porque entonces sería despedirme de ellos", reconoce. ¡Dale al play y descubre todo lo que nos ha contado en esta entrevista!

