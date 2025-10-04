Confirmado el primer caso en España de dermatosis nodular contagiosa en vacas en Girona

El Departamento de Agricultura de la Generalitat ha confirmado un caso de dermatosis nodular contagiosa (DNC) en una granja bovina de la comarca del Alt Empordà (Girona). Se trata del primero que se localiza en España tras constatar la presencia de la enfermedad, que no se transmite a humanos, en Francia e Italia.

La enfermedad, muy contagiosa entre el ganado bovino y de obligada declaración, está producida por un virus que causa fiebre, nódulos en la piel y en las membranas mucosas y órganos internos, además de extenuación, inflamación de los nódulos linfáticos, edema cutáneo y, en ocasiones, la muerte del animal. La consellería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación ha informado de que la presencia de la enfermedad en una granja del Alt Empordà ha sido confirmada por los análisis realizados en el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete (Madrid).

La secretaria general de Agricultura, Cristina Massot, se reunió con representantes de las organizaciones agrarias para darles a conocer las medidas obligatorias que se van a poner en marcha para contener el brote, que está previsto que se hagan públicas este mismo sábado. Asimismo, Agricultura ha activado ya los protocolos en la explotación afectada y ha puesto en marcha los controles estipulados alrededor de la zona donde se ha producido el foco para evitar que se propague a explotaciones cercanas.

Primer caso en España

Se trata del primer caso de DNC que se localiza en España, después de que se hayan notificado 67 focos en Francia y 47 en Italia. El contagio es únicamente entre animales, de forma directa o a través de mosquitos o garrapatas, y no se transmite a personas ni por contagio ni mediante el consumo de productos procedentes del ganado afectado, ha informado Agricultura.

