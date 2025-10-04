“No puede ser verdad”: la declaración de esta talent sorprende a los coaches en La Voz

Antena 3 LogoAntena3
Descubrir que Cristina se había subido por primera vez a un escenario en este programa, dejó sin palabras a Pablo López.

Cristina, talent de La Voz

Patri Bea
Publicado:

Cristina se subió con nervios, pero con ganas al escenario de La Voz y nos sorprendió a todos con su interpretación de ‘Wildflower’ de Billie Eilish y consiguió que Pablo López girase su silla y apostase por su voz.

“Es la primera vez que canto en público”, le confesaba Cristina a los coaches después de que terminase su actuación. “¡Venga, hombre!”, reaccionó Pablo López sin poder creerse lo que la talent le estaba contando.

Cristina solo cantaba en su casa, pero poder presentarse a La Voz le animó a dar el paso y atreverse a mostrar su talento al mundo. A Pablo López le fascinó esta historia y se dio cuenta de la gran decisión que había tomado al girar su silla.

“Tiene que haber alguna biblioteca llena de libros que cuenten la historia de gente que no se ha conocido nunca”, reflexionaba Pablo López tras este momento. ¡Revívelo en el vídeo de arriba!

Los coaches elogian a esta talent tras su actuación: “Has convertido esto en una galaxia hermosa”

