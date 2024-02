Xisca pesa más de 200 kilos debido al trastorno por atracón: "Me siento en una esclavitud continua"

Xisca empieza su día con un café y lo que pilla. Este es sólo el principio de un día en el que sale de casa para evitar seguir comiendo. Lleva años engordando por la ansiedad.

"Todo empezó por problemas en casa. Engordé 100 kilos en 10 años", ha dicho la mujer, que nada más volver a casa, vuelve a comer.

Sufre un trastorno por atracón que no puede controlar. "Me puedo comer un litro de helado de una vez y no me doy cuenta", ha confesado. El peor momento del día, para ella, es la madrugada, pues se levanta y sigue comiendo.

"Me siento en una esclavitud continua"

Los problemas del matrimonio hicieron que comenzase a sentirse mal, sin tener ganas de hacer nada, lo que le hizo refugiarse en la comida. "En cuanto me casé empezaron los problemas con el alcohol con mi marido", ha confesado.

Además, esto se acrecentó cuando le dijeron que su primer hijo tenía un desarrollo de crecimiento y que el segundo padecía TEA, algo que, evidentente, no sienta bien a una madre, ha dicho. Esto le hizo entrar en un bucle y su mente solo pensaba en comer.

El problema no es solo comer, sino también la culpabilidad que viene después del atracón. "Me siento en una esclavitud continua", ha confesado, y pide ayuda para poder salir de esta situación.

La solución pasa por una operación que tiene una lista de espera de 8 años y, además, le piden que baje de peso para poder someterse a ella, algo que no puede hacer debido a este trastorno. "Pido que la sanidad pública sea pública", ha dejado claro.

Y es que le han dicho que como ella hay muchos y, aunque pidió ayuda psicológica, también se la denegaron. Sin embargo, no puede esperar tanto tiempo porque puede pasarle algo y sus hijos la necesitan.

En cuanto a la pérdida de peso, ha dejado claro que no puede porque, cuando intenta moverse o salir a pasear, le tiemblan las piernas y se le hace muy difícil. "Necesito un médico que realmente entienda mi situación", ha dicho.