Investigan las causas del incendio en Almería y tratan de localizar al dueño de un cortijo abandonado

El balance de víctimas mortales del incendio declarado el pasado jueves en Los Gallardos en Almería aumenta ya a 12 personas, tras el hallazgo de un nuevo cadáver. Esta última víctima se suma a las cuatro personas encontradas sin vida en un vehículo y al grupo de siete fallecidos localizado con anterioridad.

Por el momento, las causas del incendio continúan bajo investigación, aunque las primeras hipótesis apuntan a un posible fallo eléctrico como origen del suceso. Unas exclusivas imágenes del programa muestra parte del cable caído del poste metálico y otra parte del cable apoyado en un poste de madera podrido. Ahora se investiga si esta es la causa principal del incendio y tratan de localizar al dueño de un cortijo abandonado por donde pasó el fuego.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, ha informado además de que todavía hay 23 personas desaparecidas y que cuatro heridos permanecen en estado grave. Ante la magnitud de la tragedia, el Gobierno andaluz ha decretado tres días de luto oficial por las 12 víctimas mortales, desde las 00:00 horas del viernes 10 de julio hasta el mediodía del domingo 12 de julio.

Más de mil evacuados y 3.200 hectáreas quemadas. Judith Solé es una de las vecinas desalojadas, asegura que no sabe donde está la mujer mayor a la que cuida. Nuestro reportero José Domingo, está con otra de las protagonistas desalojadas, Juani, que se acaba de reencontrar con su hijo, explica que ha sido una situación traumática.

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