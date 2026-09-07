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La vida de José Luis y José Armando, dos hermanos siameses: "No queremos separarnos, nacimos juntos y moriremos juntos"

José Armando y José Luis Cevallos son dos hermanos de 26 años que nacieron unidos por la pelvis. Hoy, nos cuentan cómo viven su día a día en un solo cuerpo.

Armando y Luis

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

El día que José Luis y José Armando nacieron, sus padres tan solo esperaban un bebé. Fue tras unas complicaciones en el parto cuando tuvieron que realizarle una cesárea a la madre, que cuando despertó se encontró que había tenido dos bebés en un solo cuerpo: eran siameses.

Ambos están unidos por la pelvis y comparten el hígado y el intestino. Tienen dos piernas, pero cuatro brazos y cada uno de ellos tiene su corazón. "Tenemos una cosa muy curiosa, cuando José Luis enferma, me enferma a mí, pero cuando yo enfermo, él no se enferma", señala José Armando.

Desde pequeños han sufrido mucho por su condición de siameses. Es algo extremadamente raro y ellos son los únicos de Ecuador, su país natal, por lo que fueron el objetivo de numerosas miradas, críticas y bullying durante su infancia.

Pese a todo, Armando y Luis han aprendido a sacarle el lado bueno a su vida. Lo mejor de ser siameses para ellos es que siempre se tendrán el uno al otro y se han convertido en una persona imprescindible para el otro.

Desde que nacieron, los médicos estudiaron separarlos, pero supondría poner en riesgo "La mayor parte del hígado la tiene José Luis y eso complica separarnos", afirma José Armando, "pero nosotros ya no queremos: nacimos juntos, moriremos juntos".

Hoy, hablamos con José Armando y José Luis sobre sus rutinas y su vida como siameses. ¿Cómo es vivir literalmente pegado a otra persona? ¡Todo, en el vídeo de arriba!

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