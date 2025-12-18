El drama de Carmen por ser presidenta de la comunidad: "Ya no puedo más, no le daría mi puesto ni a mi peor enemigo"

Las comunidades de vecinos son todo un mundo. Cada casa tiene sus problemas y cada vecino, sus discrepancias y todas suelen estar gestionadas por la misma persona: el presidente de la comunidad.

Este año le ha tocado a Carmen ser la presidenta por cuarta vez, algo que le ha dado muchos dolores de cabeza. Desde hace tres meses, una tubería rota inunda de aguas fecales el garaje de su comunidad en Málaga capital, afectando a 120 familias repartidas en tres bloques.

"Todos me preguntan quién va a solucionarlo y yo ya he dado parte, ya no sé que hacer", nos cuenta, "es una avería tras otra y ya no puedo más". Carmen está al límite y con un cuadro de ansiedad que no la deja vivir tranquila.

Pese a que el parte está dado como urgente, el Ayuntamiento no ofrece soluciones definitivas al derivar la responsabilidad a una empresa particular, provocando que el vertido sea constante y la situación de insalubridad sea insostenible. ¿Logrará Carmen hacer frente a esta situación?