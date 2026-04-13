Debate
El veterinario, ¿un artículo de lujo?: "Me he gastado más de 8.000 euros tan solo en operar a mi perro"
Tener una mascota es una alegría, pero también un gasto muy elevado. Las vacunas, las desparasitación o las consultas generales del veterinario pueden llegar a suponer un gasto de miles de euros anuales para algunos dueños.
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España cuenta ya con unos 30 millones de mascotas. Muchos perros deciden asumir los cuidados de un animal al que no solo hay que destinar amor, sino también dinero.
El precio de los veterinarios puede alcanzar cifras inimaginables. Tan solo las vacunas rutinarias rondan los 100 euros, pero hay consultas de urgencias, ingresos u operaciones que pueden suponer un gasto de miles de euros en tan solo una semana.
Luis tiene un perro al que tuvo que operar varias veces para que pudiera volver a caminar. "Solo en las operaciones me he gastado 8.000 euros y mensualmente me gasto 700 euros", afirma. Además, su perro no ha logrado recuperarse y no ha vuelto a caminar.
"Me he llegado a gastar 900 euros en un TAC", señala Luis. Unos gastos en los que se le ha ido gran parte de sus ahorros.
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Para muchos, los precios del veterinario son abusivos, aunque ellos defienden que la salud de las mascotas debe ser una prioridad y que cuando se adoptan se debe tener en cuenta. Y tú, ¿qué opinas?
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