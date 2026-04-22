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Beatriz Cortázar, sobre la recuperación de Morante de la Puebla: "Evoluciona muy bien, pero hay que ser cauto"

El torero se recupera tras la cogida de extrema gravedad que sufrió hace dos días en La Maestranza de Sevilla. Según nos cuenta Beatriz Cortázar, su entorno le ha transmitido "calma" y "tranquilidad".

Beatriz Cortázar

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Morante de La Puebla se recupera aún en el hospital Viamed de Sevilla de la cogida que sufrió en La Maestranza. Fue el cuarto toro de la tarde el que le corneó gravemente en la zona anal y glútea, creándole una herida de gran profundidad.

El torero fue intervenido de urgencia en La Maestranza y después, en el hospital, donde según nos contó Isabel Rábago, "le reconstruyeron toda una parte lateral del ano". Pese a lo delicada que era la operación, todo salió bien y el torero fue trasladado ayer a planta.

Morante de la Puebla

Nuestra Colaboradora Beatriz Cortázar ha podido hablar con el entorno de Morante, especialmente con Simón Casas, empresario taurino y amigo del torero. Este ha podido ver a Morante de la Puebla y asegura que está muy tranquilo. "Me trasladan calma y tranquilidad", señala Cortázar.

Según nos cuenta nuestra colaboradora, lo único que no ha hablado Simón Casas con Morante es sobre su posible vuelta a los ruedos. "Evoluciona muy bien, pero hay que ser cauto", advierte Beatriz Cortázar.

Pese a que todo parece avanzar favorablemente, la herida de Morante de la Puebla está en una zona muy delicada y deberá continuar recuperándose bajo observación médica. ¡Dale al play para enterarte de todo!

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