Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos a Nek, el fenómeno de masas de los 90

Filippo Neviani , conocido como Nek, puso banda sonora a los años 90 y 2000. Su 'Laura no está' o 'Para ti sería' fueron grandes éxitos de la época y el italiano se convirtió en todo un fenómeno de masas.

La música llegó a su vida con apenas 10 años, pero su salto a la fama llega en el año 1997, tras participar en el Festival de San Remo. Un triunfo que le llevó a ser un artista muy reconocido en nuestro país.

Hoy, tres décadas después, el cantante regresa con nuevos proyectos y una gira que para en España. ¡No te pierdas su entrevista, a partir de las 17:00 horas en Antena 3!