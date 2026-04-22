A partir de las 17:00
Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos a Nek, el fenómeno de masas de los 90
Hace tres décadas, Nek triunfaba con el que ha sido el himno de toda una generación: 'Laura no está'. Hoy, vuelve a nuestro país con una nueva gira que promete no dejar indiferentes a sus fans.
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Filippo Neviani , conocido como Nek, puso banda sonora a los años 90 y 2000. Su 'Laura no está' o 'Para ti sería' fueron grandes éxitos de la época y el italiano se convirtió en todo un fenómeno de masas.
La música llegó a su vida con apenas 10 años, pero su salto a la fama llega en el año 1997, tras participar en el Festival de San Remo. Un triunfo que le llevó a ser un artista muy reconocido en nuestro país.
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Hoy, tres décadas después, el cantante regresa con nuevos proyectos y una gira que para en España. ¡No te pierdas su entrevista, a partir de las 17:00 horas en Antena 3!
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