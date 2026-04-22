A la tercera va la vencida: ¡Miguel consigue caer en el gajo de los 1.000€!

Tras haber conseguido la segunda parte el gran premio, Miguel no tenía como objetivo intentar conseguir la otra mitad. Sin embargo, el concursante del atril rojo se ha obsesionado con caer en el gajo de los 1.000€ y, en su tercer intento, lo ha conseguido.

Cuando Miguel lo estaba celebrando, se ha dado cuenta de que no había ninguna consonante repetida en el panel que le hiciera multiplicar la cantidad. Pero el público le ha recordado que en su atril tenía el gajo de la ‘doble letra’, que ha utilizado para alcanzar los 2.000€

Jorge Fernández le ha sumado mérito al panel de Miguel, ya que tuvo la valentía de usar el ‘super comodín’ para lo perder el turno. Finalmente, ha conseguido un panel de 2.225€, que suma a su marcador total junto con la segunda parte del ‘gran premio’ y el gajo de ‘me lo quedo’.