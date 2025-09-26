Antena 3 LogoAntena3
La verdad tras la relación de Andy y Lucas: "Lucas no está bien al 100% con el año que lleva y lo que se está diciendo"

Hablamos con Vanesa Uguina, amiga íntima de la mujer de Lucas, que conoce bien la relación entre ambos. ¿Cómo se llevan realmente Andy y Lucas? ¿A qué se debe su separación?

Amiga de la mujer de Lucas

Sara Sanz Navarro
Publicado:

El 10 de octubre se celebrará el último concierto de Andy y Lucas, que darán por finalizada su gira de despedida. Tras años de éxitos y polémicas, el dúo dice adiós a los escenarios.

A raíz de los rumores de que existe una mala relación entre ambos, hablamos con Vanesa Uguina, amiga de la mujer de Lucas, que conoce todos los detalles de su amistad. Según nos cuenta, existe buena sintonía entre ambos, pero ahora necesitan descansar.

"Se van a dar un descanso, no es una separación", asegura Vanesa. Esta confiesa que no ha vivido ningún momento de tensión entre ambos: "Estamos sorprendidos".

Lucas ha sido muy duro con Andy tras conocer la noticia de que su compañero estaría planeando comenzar una carrera en solitario. "El que lleva todo el peso de la empresa es Lucas, por eso lo dice", advierte Vanesa, "a lo mejor suena fuerte, pero los problemas le repercuten a él y no está bien al 100%".

La relación sobre los escenarios de Andy y Lucas parece intacta, según lo que cuenta Vanesa. Sin embargo, la amiga de la mujer de Lucas desvela que fuera de ellos no están tan unidos: "Se llevan bien, pero viven en sitios diferentes, tampoco hacen piña de amistades".

Pese a que Vanesa confirma que existen roces entre Andy y Lucas, asegura que no es nada que no ocurra en todos los grupos: "Siempre se van a apoyar". ¡No te pierdas todo lo que nos ha contado en el vídeo de arriba!

