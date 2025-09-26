Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | 26 de septiembre

Roberto Leal desafía a Manu y a Rosa con un castigo nunca visto en Pasapalabra: “Os la tenéis que saber”

A pesar del fallo de Rosa, Manu ha conseguido salvar la situación al reconocer a la primera uno de los grandes éxitos de Hombres G.

Roberto Leal

Alberto Mendo
Publicado:

Este programa de Pasapalabra ha estado lleno de grandes canciones en La Pista: desde ‘Hooked on a feeling’, que ha acertado Txabi Franquesa a la primera, hasta ‘Historias de amor’, el éxito de OBK que ha reconocido Candela Serrat. Entre medias, a Manu y a Rosa les ha tocado un tema icónico de los años 80, en concreto de 1985.

“Os la tenéis que saber”, ha asegurado Roberto Leal. El presentador estaba tan seguro que incluso les ha lanzado un desafío inédito en Pasapalabra: “Si no, todo el público entero y los invitados nos vamos a tomar un café y os dejamos cinco minutos castigados”. Rosa ha lamentado que justo la canción del pleno de Txabi sí se la sabía y con “toda la letra”.

Efectivamente, la ley de Murphy se ha cumplido con la concursante coruñesa. A pesar de ser más rápida con el pulsador, no ha terminado de reconocer el tema. Menos mal que Manu sí ha conseguido que los espectadores se quedaran en sus asientos para disfrutar de ‘Devuélveme a mi chica’, de Hombres G. No te lo pierdas en el vídeo… ¡porque hasta ha cantado un poco del estribillo!

