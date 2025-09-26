Entrevista
Luisa Martín, sobre la inestabilidad del mundo de la interpretación: "He tenido que pedir a amigos que me paguen el gas"
Luisa Martín, la famosa Juani de Médico de Familia, visita el plató de Y ahora Sonsoles para repasar su carrera y su historia personal. La de una mujer que ha tenido que aprender a sobrellevar la popularidad y la incertidumbre de una profesión que siempre fue un sueño para ella.
Luisa Martín saltó al estrellato con su papel como 'La Juani' en Médico de Familia. Desde entonces, no ha dejado de regalarnos su arte en escenarios, algo con lo que soñó desde pequeña.
Su padre siempre supo que su hija iba a ser actriz, algo en lo que la apoyaron incondicionalmente, pese a la incertidumbre de la profesión. "Mi abuela se leía los guiones antes que yo", nos cuenta.
A sus 4 años, su padre escribió: "Tienes madera de actriz, pero, ¿será bueno para ti?". Desde entonces, apostaron por ello en una época en la que ser actriz era muy complicado.
En la carrera de la interpretación, la inestabilidad era algo muy habitual y Luisa no ha escapado de ella. Esta confiesa que hubo momentos en los que la falta de trabajo le hizo no poder pagar el alquiler: "Yo he tenido que pedir a amigos que me paguen el gas".
Pese a las dificultades, hoy Luisa nos cuenta los aprendizajes que ha sacado de toda una vida frente a la cámaras que asegura que ha sido un auténtico sueño. ¡No te pierdas su entrevista en el vídeo de arriba!
