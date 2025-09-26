Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | 26 de septiembre

Roberto Leal ha bromeado con la invitada al compararla con los estudiantes que aseguran que no han estudiado y acaban sacando notaza.

Dafne Fernández, en Pasapalabra

Alberto Mendo
Publicado:

Con el otoño casi recién estrenado, las opciones del ¿Dónde Están? han hecho referencia a dos de los fenómenos atmosféricos más frecuentes durante esta estación: lluvia y viento. Roberto Leal los ha anunciado como si fuera Roberto Brasero, preguntando a Manu qué elegía. El concursante lo ha consultado con Dafne Fernández e Iván Sánchez, y los tres han concluido que ver llover les gusta más.

La actriz ha suspirado cuando su equipo se disponía a jugar y ha reconocido el motivo: “Esto me pone muy nerviosa”. Sin embargo, instantes después, ha dejado a todos alucinados al hilar números y completar el panel. “Qué emoción, ¿no?”, le ha preguntado Roberto, al ver que lo celebra con una alegría contenida, como Manu con su último pleno en La Pista.

Roberto Leal

Dafne ha explicado que ya había conseguido antes el pleno en esta prueba, aunque nunca “así de rápido”. Por eso, el presentador se ha permitido bromear con sus nervios y compararla con los alumnos que dicen “no he estudiado”, pero acaban sacando “sobresaliente”. ¡Dale al play!

¡Y eso que estaba "nerviosa"! El sobresaliente de Dafne Fernández en el ¿Dónde Están?

