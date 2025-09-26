Ana Torroja se pronuncia sobre una posible vuelta de Mecano: "Sería increíble, pero complicado"

Los nostálgicos de nuestro país sueñan con la vuelta de grandes grupos que compusieron la banda sonora de toda una generación. Uno de ellos es Mecano, formado por Ana Torroja y los hermanos Nacho y José María Cano.

Nacho Cano confesó en El Hormiguero que existían propuestas económicas para que volviese Mecano, pero que no todos los integrantes del grupo estaban de acuerdo.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Ana Torroja, que asegura que, pese a que le haría ilusión, es algo muy complicado: "Creo que cada uno ha encauzado su vida de una forma que casi no ve el hueco donde encontrar ese momento donde juntarnos”.

Ana Torroja asegura que es consciente de las ganas que tiene el público de la vuelta de Mecano y, que, pese a que es difícil, nada es imposible: "La esperanza es lo último que se pierde". ¡Dale al play para escucharla!