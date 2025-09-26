Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Hablamos con ella

Ana Torroja se pronuncia sobre una posible vuelta de Mecano: "Sería increíble, pero complicado"

La vocalista de Mecano aclara si existe una posibilidad de que Mecano vuelva a juntarse y es tajante: es muy complicado.

Ana Torroja

Publicidad

Sara Sanz Navarro
Publicado:

Los nostálgicos de nuestro país sueñan con la vuelta de grandes grupos que compusieron la banda sonora de toda una generación. Uno de ellos es Mecano, formado por Ana Torroja y los hermanos Nacho y José María Cano.

Nacho Cano confesó en El Hormiguero que existían propuestas económicas para que volviese Mecano, pero que no todos los integrantes del grupo estaban de acuerdo.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Ana Torroja, que asegura que, pese a que le haría ilusión, es algo muy complicado: "Creo que cada uno ha encauzado su vida de una forma que casi no ve el hueco donde encontrar ese momento donde juntarnos”.

Ana Torroja asegura que es consciente de las ganas que tiene el público de la vuelta de Mecano y, que, pese a que es difícil, nada es imposible: "La esperanza es lo último que se pierde". ¡Dale al play para escucharla!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Ana Torroja

Ana Torroja se pronuncia sobre una posible vuelta de Mecano: "Sería increíble, pero complicado"

Amiga de la mujer de Lucas

La verdad tras la relación de Andy y Lucas: "Lucas no está bien al 100% con el año que lleva y lo que se está diciendo"

Ángel

Ángel sigue trabajando después de jubilarse para pagar el alquiler: "Si tuviera una pensión digna, no lo haría"

Raphael
Última hora

Raphael cancela su concierto en Zamora por una laringitis: "Su mujer confirma que no es Covid"

Compañero de celda de los marqueses de Urquijo
Exclusiva

La versión del compañero de Rafi, condenado por el crimen de los marqueses de Urquijo: "Solo querían matarle a él"

La clave de Arguiñano para añadir la medida perfecta de caldo a un arroz cremoso
¡Toma nota!

La clave de Arguiñano para añadir la medida exacta de caldo a un arroz cremoso

Karlos Arguiñano ha desvelado su clave infalible para no pasarse con el caldo cuando se trata de un arroz cremoso.

Testigo de la muerte de Paquirri
Lo recordamos

Testigo de la trágica muerte de Paquirri en Pozoblanco: "Todavía recuerdo muchas veces ese grito ensordecedor"

Hablamos con Emilio Gómez, testigo de la muerte de Paquirri en Pozoblanco hace 41 años, que los allí presentes aún recuerdan minuto a minuto.

Bertín Osborne

Bertín Osborne, orgulloso de su soltería: "He descubierto la maravilla de estar solo"

Curro Romero

Hablamos con la mujer de Curro Romero tras recibir el alta hospitalaria: "Hemos pasado otro susto, pero ahora está fenomenal"

Eduardo Mesonero.

La emotiva despedida de Susanna Griso a su realizador Eduardo Mesonero después de 12 años juntos: "Es el rey de la pista"

Publicidad